A'mare в Сиднее

О месте

Итальянский ресторан в Crown Sydney от шефа Алессандро Павони. Здесь возвращают традиции классического fine dining: многие блюда (например, свежий песто в мраморной ступке или культовую пасту) харизматичные официанты готовят и сервируют прямо у вашего стола.