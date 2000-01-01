Woodcut в Сиднее
О месте
Расположен на первом уровне роскошного небоскреба Crown Sydney в Барангару. Концепция шефов Росса и Санни Лулиано построена вокруг четырех открытых кухонь, где еда готовится на дровах, углях и пару. Подают премиальные стейки Вагю сухой выдержки и редкие морепродукты на гриле.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Level 1/1 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Воскресенье12:00 - 20:30