Woodcut в Сиднее

О месте

Расположен на первом уровне роскошного небоскреба Crown Sydney в Барангару. Концепция шефов Росса и Санни Лулиано построена вокруг четырех открытых кухонь, где еда готовится на дровах, углях и пару. Подают премиальные стейки Вагю сухой выдержки и редкие морепродукты на гриле.