Catalina в Сиднее
О месте
Культовый и элегантный ресторан на самом берегу залива в Роуз-Бэй. Заведение работает с 1994 года и предлагает средиземноморскую высокую кухню, свежайшие устрицы Сидней Рок и винную карту из более чем 800 позиций. Прямо к причалу ресторана можно подплыть на яхте или гидросамолете.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Lyne Park, 596F New South Head Rd, Rose Bay NSW 2029
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 17:00