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Catalina в Сиднее

Catalina

О месте

Культовый и элегантный ресторан на самом берегу залива в Роуз-Бэй. Заведение работает с 1994 года и предлагает средиземноморскую высокую кухню, свежайшие устрицы Сидней Рок и винную карту из более чем 800 позиций. Прямо к причалу ресторана можно подплыть на яхте или гидросамолете.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Lyne Park, 596F New South Head Rd, Rose Bay NSW 2029
+61293710555

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 17:00
Контакты
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