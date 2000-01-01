Bennelong в Сиднее
О месте
Расположен прямо внутри здания Сиднейского оперного театра. Шеф-повар Питер Гилмор предлагает авангардную австралийскую кухню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Sydney Opera House, Bennelong Point, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 20:30
Вторник17:30 - 20:30
Среда17:30 - 20:30
Четверг17:30 - 20:30
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 20:30