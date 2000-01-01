Cafe Sydney в Сиднее
О месте
Элегантный ресторан на крыше исторического здания Customs House. Славится террасой с лучшим видом на мост Харбор-Бридж, изысканными плато с морепродуктами и премиальной винной картой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Level 5 Customs House, 31 Alfred St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 17:00