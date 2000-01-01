Mr. Wong в Сиднее
О месте
Двухэтажный ресторан кантонской кухни в колониальном стиле, спрятанный в переулках CBD (делового центра). Знаменит утиными деликатесами, премиальными димсамами с крабом и трюфелем, а также оживленной атмосферой роскошного Шанхая 1930-х годов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3 Bridge Ln, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 22:30