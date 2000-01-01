Hubert в Сиднее
О месте
Атмосферный подземный ресторан в стиле послевоенного Парижа. Живой джаз, классическая французская высокая кухня (эскарго, утиное парфе) и одна из лучших винных коллекций в стране.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
15 Bligh St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00