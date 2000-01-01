Aria в Сиднее
О месте
Находится на Circular Quay у самой кромки воды. Знаковое место медийного шефа Мэтта Морана. Огромные панорамные окна, безупречные стейки Вагю и редкие австралийские морепродукты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1 Macquarie St, Sydney NSW 2000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:30
Вторник17:00 - 22:30
Среда17:00 - 22:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 22:00