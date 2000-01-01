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Aria в Сиднее

Aria

О месте

Находится на Circular Quay у самой кромки воды. Знаковое место медийного шефа Мэтта Морана. Огромные панорамные окна, безупречные стейки Вагю и редкие австралийские морепродукты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1 Macquarie St, Sydney NSW 2000
+61292402255

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:30
Вторник17:00 - 22:30
Среда17:00 - 22:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 22:00
Контакты
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