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DADI wine bar and shop в Тбилиси

DADI wine bar and shop

О месте

Это известное в Тбилиси заведение, специализирующееся на натуральных и органических грузинских винах от малых ремесленных виноделен.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

4 Shalva Dadiani St, Tbilisi 0105
+995591049868
dadi.wine

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 01:00
Вторник10:00 - 01:00
Среда10:00 - 01:00
Четверг10:00 - 01:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 01:00
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