DADI wine bar and shop в Тбилиси
О месте
Это известное в Тбилиси заведение, специализирующееся на натуральных и органических грузинских винах от малых ремесленных виноделен.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
4 Shalva Dadiani St, Tbilisi 0105
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 01:00
Вторник10:00 - 01:00
Среда10:00 - 01:00
Четверг10:00 - 01:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 01:00