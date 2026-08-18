Sky7 Terrace & Lounge Bar в Тбилиси
О месте
Лаунж-бар с панорамным видом на Мейдан и Старый город. Предлагает блюда европейской кухни и классические коктейли в спокойной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
9 Vakhtang Gorgasali St, Tbilisi 0105
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 02:00
Вторник 18:00 - 02:00
Среда 18:00 - 02:00
Четверг 18:00 - 02:00
Пятница 18:00 - 02:00
Суббота 18:00 - 02:00
Воскресенье 18:00 - 02:00