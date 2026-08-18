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Sky7 Terrace & Lounge Bar в Тбилиси

Sky7 Terrace & Lounge Bar

О месте

Лаунж-бар с панорамным видом на Мейдан и Старый город. Предлагает блюда европейской кухни и классические коктейли в спокойной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

9 Vakhtang Gorgasali St, Tbilisi 0105
+995322006060
all.accor.com/hotel/9417/index.en.shtml

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 02:00
Вторник 18:00 - 02:00
Среда 18:00 - 02:00
Четверг 18:00 - 02:00
Пятница 18:00 - 02:00
Суббота 18:00 - 02:00
Воскресенье 18:00 - 02:00
Контакты
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