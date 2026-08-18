The Gin Corner в Тбилиси
О месте
Специализированный бар с коллекцией более чем из 220 видов джина, включая редкие грузинские сорта. Камерное пространство с высококлассным сервисом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Терраса
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
1 Arutin Saiatnova St, Tbilisi 1121
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00