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The Gin Corner в Тбилиси

The Gin Corner

О месте

Специализированный бар с коллекцией более чем из 220 видов джина, включая редкие грузинские сорта. Камерное пространство с высококлассным сервисом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Терраса
Тихая обстановка
Бронирование столов

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00
Контакты
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