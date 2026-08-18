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Apotheka Bar & Lounge в Тбилиси

Apotheka Bar & Lounge

О месте

Это изысканный коктейльный бар, расположенный в историческом здании аптеки 1902 года. Интерьер с расписными потолками и оригинальными аптечными шкафами. По будням проводятся живые выступления, по выходным — виниловые сеты и танцы.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

8 Giorgi Leonidze St, Tbilisi 0105
+995557404608
apothekabarlounge.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг19:00 - 02:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Контакты
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