Apotheka Bar & Lounge в Тбилиси
О месте
Это изысканный коктейльный бар, расположенный в историческом здании аптеки 1902 года. Интерьер с расписными потолками и оригинальными аптечными шкафами. По будням проводятся живые выступления, по выходным — виниловые сеты и танцы.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
8 Giorgi Leonidze St, Tbilisi 0105
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг19:00 - 02:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00