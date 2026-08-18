Georgian House в Тбилиси
О месте
Просторный ресторан, разделенный на несколько зон, включая залы в стиле «старого Тифлиса».Традиционные грузинские танцы и многоголосное пение по вечерам.Подается классика премиального уровня — хинкали, хачапури на мангале, премиальные вина.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2 Giorgi Tsabadze street T'bilisi, 0112
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 01:00
Вторник 12:00 - 01:00
Среда 12:00 - 01:00
Четверг 12:00 - 01:00
Пятница 12:00 - 01:00
Суббота 12:00 - 01:00
Воскресенье 12:00 - 01:00