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Georgian House в Тбилиси

Georgian House

О месте

Просторный ресторан, разделенный на несколько зон, включая залы в стиле «старого Тифлиса».Традиционные грузинские танцы и многоголосное пение по вечерам.Подается классика премиального уровня — хинкали, хачапури на мангале, премиальные вина.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2 Giorgi Tsabadze street T'bilisi, 0112
+995322551515
georgian-house.ge

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 01:00
Вторник 12:00 - 01:00
Среда 12:00 - 01:00
Четверг 12:00 - 01:00
Пятница 12:00 - 01:00
Суббота 12:00 - 01:00
Воскресенье 12:00 - 01:00
Контакты
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