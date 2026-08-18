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Restaurant Hide в Тбилиси

Restaurant Hide

О месте

Скрытая жемчужина в самом сердце Старого Тбилиси. Ресторан расположен в здании с многовековыми винными погребами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Vakhtang Gorgasali Square, Tbilisi
+995599872255
instagram.com/hide_tbilisi

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 23:00
Вторник 13:00 - 23:30
Среда 13:00 - 23:30
Четверг 13:00 - 23:30
Пятница 13:00 - 23:30
Суббота 13:00 - 23:30
Воскресенье 13:00 - 23:30
Контакты
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