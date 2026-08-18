Restaurant Hide в Тбилиси
О месте
Скрытая жемчужина в самом сердце Старого Тбилиси. Ресторан расположен в здании с многовековыми винными погребами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Vakhtang Gorgasali Square, Tbilisi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 23:00
Вторник 13:00 - 23:30
Среда 13:00 - 23:30
Четверг 13:00 - 23:30
Пятница 13:00 - 23:30
Суббота 13:00 - 23:30
Воскресенье 13:00 - 23:30