Barbarestan в Тбилиси

О месте

Один из самых известных ресторанов города, концепция которого основана на кулинарной книге XIX века княгини Барбаре Джорджадзе. Заведение славится безупречным сервисом и считается «мишленовским» уровнем Тбилиси.Исторический интерьер, подача блюд с рассказом об их истории, отличная винная карта.