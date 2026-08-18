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Barbarestan в Тбилиси

Barbarestan

О месте

Один из самых известных ресторанов города, концепция которого основана на кулинарной книге XIX века княгини Барбаре Джорджадзе. Заведение славится безупречным сервисом и считается «мишленовским» уровнем Тбилиси.Исторический интерьер, подача блюд с рассказом об их истории, отличная винная карта.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 23:00
Вторник 14:00 - 23:00
Среда 14:00 - 23:00
Четверг 14:00 - 23:00
Пятница 14:00 - 23:00
Суббота 14:00 - 23:00
Воскресенье 14:00 - 23:00
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