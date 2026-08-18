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Ninia’s Garden в Тбилиси

Ninia’s Garden

О месте

Это популярный ресторан современной грузинской кухни в Тбилиси, известный своим «секретным» зеленым садом и уютной атмосферой старого дома. Заведение расположено в историческом районе Чугурети (Плеханов) и занимает здание кирпичного особняка с внутренним двориком.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

97 Dimitri Uznadze St, Tbilisi 0102
+995322196669
facebook.com/niniasgarden.restaurant

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье13:00 - 02:00
Контакты
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