Ninia’s Garden в Тбилиси
О месте
Это популярный ресторан современной грузинской кухни в Тбилиси, известный своим «секретным» зеленым садом и уютной атмосферой старого дома. Заведение расположено в историческом районе Чугурети (Плеханов) и занимает здание кирпичного особняка с внутренним двориком.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
97 Dimitri Uznadze St, Tbilisi 0102
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье13:00 - 02:00