Cafe Littera в Тбилиси
О месте
Расположен в саду исторического Дома Писателей. Это «оазис» в центре города, где подают изысканные блюда грузинско-европейского фьюжна от одного из самых известных шеф-поваров Грузии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
0105, 13 Ivane Machabeli St, Tbilisi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 23:30
Вторник 13:00 - 23:30
Среда 13:00 - 23:30
Четверг 13:00 - 23:30
Пятница 13:00 - 23:30
Суббота 13:00 - 23:30
Воскресенье 13:00 - 23:30