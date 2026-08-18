See360 Restaurant в Тбилиси
О месте
Панорамный ресторан в Старом Тбилиси, предлагающий обзор города на 360 градусов.Живая музыка (с четверга по субботу), стильный интерьер и высокий уровень сервиса.Грузинская и европейская кухня в авторском исполнении.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Парковка
Контакты
0105, 24 Betlemi St, Tbilisi 0105
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:00
Вторник08:00 - 00:00
Среда08:00 - 00:00
Четверг08:00 - 00:00
Пятница08:00 - 00:00
Суббота08:00 - 00:00
Воскресенье08:00 - 00:00