Профиль
EN

H2 International Bar в Tokyo

H2 International Bar

О месте

Уютный бар в районе Ёцуя, где можно пообщаться с японцами и иностранцами. Бармены предложат напитки на любой вкус, включая пиво, коктейли и виски. Музыка на выбор, караоке и живые спортивные трансляции.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты

Контакты

Japan, 〒160-0004 Tokyo, Shinjuku City, Yotsuya, 3 Chome−6−7 会田ビル 2F
+81353154531

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:00 - 5:00
Вторник 19:00 - 5:00
Среда 19:00 - 5:00
Четверг 19:00 - 5:00
Пятница 19:00 - 5:00
Суббота 19:00 - 5:00
Воскресенье 19:00 - 5:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM