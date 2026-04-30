Ghibli Museum в Tokyo

О месте

Музей, посвящённый анимации и искусству японской студии Studio Ghibli, расположенный в городе Митака на западе Токио, на территории парка Инокасира. Архитектуру и дизайн разработал сам Хаяо Миядзаки; здание построено в стиле «городского лабиринта», где нет единого маршрута.