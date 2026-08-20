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Bar Pompette в Торонто

Bar Pompette

О месте

Официально признан одним из лучших коктейльных баров Канады. Это элегантное заведение в европейском стиле предлагает филигранную французскую технику миксологии. Здесь собирается респектабельная публика, ценящая утонченные, чистые вкусы и безупречную эстетику.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

607 College St, Toronto, ON M6G 1B5
www.pompette.ca/barpompette

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 01:00
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 02:00
Суббота 18:00 - 02:00
Воскресенье 18:00 - 01:00
Контакты
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