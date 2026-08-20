Bar Pompette в Торонто
О месте
Официально признан одним из лучших коктейльных баров Канады. Это элегантное заведение в европейском стиле предлагает филигранную французскую технику миксологии. Здесь собирается респектабельная публика, ценящая утонченные, чистые вкусы и безупречную эстетику.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
607 College St, Toronto, ON M6G 1B5
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 01:00
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 02:00
Суббота 18:00 - 02:00
Воскресенье 18:00 - 01:00