FUTURE в Торонто

О месте

Футуристический премиум-клуб, звуковая и световая системы которого спроектированы создателями знаменитого заведения E11EVEN в Майами. Клуб ориентирован на электронную музыку по пятницам и хаус/хип-хоп по субботам, а также предлагает расширенный сервис элитного алкоголя.