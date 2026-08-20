FUTURE в Торонто
О месте
Футуристический премиум-клуб, звуковая и световая системы которого спроектированы создателями знаменитого заведения E11EVEN в Майами. Клуб ориентирован на электронную музыку по пятницам и хаус/хип-хоп по субботам, а также предлагает расширенный сервис элитного алкоголя.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка
Контакты
570 Queen St W, Toronto, ON M5V 2B5
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 03:00
Четверг22:00 - 03:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 03:00