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FUTURE в Торонто

FUTURE

О месте

Футуристический премиум-клуб, звуковая и световая системы которого спроектированы создателями знаменитого заведения E11EVEN в Майами. Клуб ориентирован на электронную музыку по пятницам и хаус/хип-хоп по субботам, а также предлагает расширенный сервис элитного алкоголя.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка

Контакты

570 Queen St W, Toronto, ON M5V 2B5
+14164774622
www.futurenightlife.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 03:00
Четверг22:00 - 03:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 03:00
Контакты
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