Library Bar в Торонто
О месте
Один из лучших баров Канады. Секретный, камерный интерьер и легендарные коктейли.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
100 Front St W, Toronto, ON M5J 1E3
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 00:00
Вторник 12:00 - 00:00
Среда 12:00 - 00:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 12:00 - 00:00
Воскресенье 12:00 - 00:00