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Library Bar в Торонто

Library Bar

О месте

Один из лучших баров Канады. Секретный, камерный интерьер и легендарные коктейли.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 00:00
Вторник 12:00 - 00:00
Среда 12:00 - 00:00
Четверг 12:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 12:00 - 00:00
Воскресенье 12:00 - 00:00
Контакты
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