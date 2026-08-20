Soluna в Торонто
О месте
Элитное заведение, совмещающее в себе ресторан средиземноморской кухни и богемный ночной лаунж. Ближе к ночи атмосфера трансформируется: пространство наполняется качественной музыкой, световыми перформансами и танцами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
314 Queen St W, Toronto, ON M5V 2A2
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье 16:00 - 21:00