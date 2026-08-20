Writers Room Bar в Торонто
О месте
Это культовый и элегантный коктейльный лаундж на 17-м этаже пятизвездочного отеля Park Hyatt Toronto в престижном районе Йорквилл. Бар входит в список 50 лучших баров Канады и знаменит своими панорамными видами на горизонт Торонто.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
4 Avenue Rd, Toronto, ON M5S 2C7
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 00:00