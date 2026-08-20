Writers Room Bar в Торонто

О месте

Это культовый и элегантный коктейльный лаундж на 17-м этаже пятизвездочного отеля Park Hyatt Toronto в престижном районе Йорквилл. Бар входит в список 50 лучших баров Канады и знаменит своими панорамными видами на горизонт Торонто.