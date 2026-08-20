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Canoe в Торонто

Canoe

О месте

Премиальный ресторан на 54-м этаже в Финансовом квартале. Шеф-повар создает шедевры современной канадской кухни из редких локальных ингредиентов на фоне потрясающего панорамного вида на озеро Онтарио.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

66 Wellington St W 54th floor, Toronto, ON M5K 1E9
+14163640054
www.canoerestaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:30 - 23:30
Вторник 11:30 - 23:30
Среда 11:30 - 23:30
Четверг 11:30 - 23:30
Пятница 11:30 - 23:30
Контакты
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