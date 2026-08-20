Canoe в Торонто
О месте
Премиальный ресторан на 54-м этаже в Финансовом квартале. Шеф-повар создает шедевры современной канадской кухни из редких локальных ингредиентов на фоне потрясающего панорамного вида на озеро Онтарио.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
66 Wellington St W 54th floor, Toronto, ON M5K 1E9
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:30 - 23:30
Вторник 11:30 - 23:30
Среда 11:30 - 23:30
Четверг 11:30 - 23:30
Пятница 11:30 - 23:30