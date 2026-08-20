Lucie в Торонто
О месте
Вершина французской роскоши в самом центре Торонто. Аутентичные французские кулинарные техники здесь сочетаются с современным прочтением и безупречным сервисом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
100 Yonge St, Toronto, ON M5C 2W1
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 23:00
Вторник 16:00 - 23:00
Среда 16:00 - 23:00
Четверг 16:00 - 23:30
Пятница 16:00 - 23:30
Суббота 17:00 - 23:30