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Lucie в Торонто

Lucie

О месте

Вершина французской роскоши в самом центре Торонто. Аутентичные французские кулинарные техники здесь сочетаются с современным прочтением и безупречным сервисом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

100 Yonge St, Toronto, ON M5C 2W1
+14167889054
www.restaurantlucie.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 23:00
Вторник 16:00 - 23:00
Среда 16:00 - 23:00
Четверг 16:00 - 23:30
Пятница 16:00 - 23:30
Суббота 17:00 - 23:30
Контакты
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