Enigma Yorkville в Торонто
О месте
Роскошный ресторан современной высокой кухни в престижном районе Йорквилл, отмеченный звездой Michelin. Шеф-повар создает сложные, авангардные блюда, используя лучшие европейские и локальные продукты. Каждая подача сопровождается визуальным шоу и редкими винами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
23 St Thomas St, Toronto, ON M5S 3E7
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 23:30
Суббота 12:00 - 23:30