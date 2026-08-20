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Enigma Yorkville в Торонто

Enigma Yorkville

О месте

Роскошный ресторан современной высокой кухни в престижном районе Йорквилл, отмеченный звездой Michelin. Шеф-повар создает сложные, авангардные блюда, используя лучшие европейские и локальные продукты. Каждая подача сопровождается визуальным шоу и редкими винами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

23 St Thomas St, Toronto, ON M5S 3E7
+14163233332
www.enigmayorkville.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 23:30
Суббота 12:00 - 23:30
Контакты
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