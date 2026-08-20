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Osteria Giulia в Торонто

Osteria Giulia

О месте

Элегантный ресторан итальянской кухни, отмеченный звездой Michelin. Камерная, теплая атмосфера и редкое меню, сфокусированное на изысканных традициях Северной Италии и деликатных морепродуктах.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

134 Avenue Rd, Toronto, ON M5R 2H6
+14169648686
osteriagiulia.ca

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 23:00
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 23:00
Суббота 17:00 - 23:00
Воскресенье 17:00 - 22:00
Контакты
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