Osteria Giulia в Торонто
О месте
Элегантный ресторан итальянской кухни, отмеченный звездой Michelin. Камерная, теплая атмосфера и редкое меню, сфокусированное на изысканных традициях Северной Италии и деликатных морепродуктах.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
134 Avenue Rd, Toronto, ON M5R 2H6
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 23:00
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 23:00
Суббота 17:00 - 23:00
Воскресенье 17:00 - 22:00