George Restaurant в Торонто
О месте
Один из ресторанов высокой авторской кухни в Торонто, многократно рекомендованный гидом Michelin. Шеф-повар Лоренцо Лозито знаменит своим «революционным» подходом к меню, создавая кастомизированные сеты из 5, 7 или 10 изысканных блюд с акцентом на контраст температур и текстур.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
111C Queen St E, Toronto, ON M5C 1S2
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:30 - 22:30
Среда 12:00 - 22:30
Четверг 12:00 - 22:30
Пятница 12:00 - 22:30
Суббота 17:30 - 22:30