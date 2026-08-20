George Restaurant в Торонто

О месте

Один из ресторанов высокой авторской кухни в Торонто, многократно рекомендованный гидом Michelin. Шеф-повар Лоренцо Лозито знаменит своим «революционным» подходом к меню, создавая кастомизированные сеты из 5, 7 или 10 изысканных блюд с акцентом на контраст температур и текстур.