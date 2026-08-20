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George Restaurant в Торонто

George Restaurant

О месте

Один из ресторанов высокой авторской кухни в Торонто, многократно рекомендованный гидом Michelin. Шеф-повар Лоренцо Лозито знаменит своим «революционным» подходом к меню, создавая кастомизированные сеты из 5, 7 или 10 изысканных блюд с акцентом на контраст температур и текстур.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

111C Queen St E, Toronto, ON M5C 1S2
+14168636006
www.georgeonqueen.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:30 - 22:30
Среда 12:00 - 22:30
Четверг 12:00 - 22:30
Пятница 12:00 - 22:30
Суббота 17:30 - 22:30
Контакты
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