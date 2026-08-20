Quetzal в Торонто
О месте
Уникальный ресторан высокой мексиканской кухни со звездой Michelin. Изюминка заведения — 8-метровый открытый гриль на дровах, где традиционные древние техники сочетаются с ювелирной французской точностью подачи и неожиданными вкусовыми текстурами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
419 College St, Toronto, ON M5T 1T1
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:00 - 22:00
Четверг 18:00 - 22:00
Пятница 18:00 - 22:00
Суббота 18:00 - 22:00
Воскресенье 18:00 - 22:00