Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Quetzal в Торонто

Quetzal

О месте

Уникальный ресторан высокой мексиканской кухни со звездой Michelin. Изюминка заведения — 8-метровый открытый гриль на дровах, где традиционные древние техники сочетаются с ювелирной французской точностью подачи и неожиданными вкусовыми текстурами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

419 College St, Toronto, ON M5T 1T1
+16473473663
www.quetzaltoronto.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:00 - 22:00
Четверг 18:00 - 22:00
Пятница 18:00 - 22:00
Суббота 18:00 - 22:00
Воскресенье 18:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM