Experimental Cocktail Club в Венеции
О месте
Стильный спикизи-бар, спрятанный за скрытой дверью в лобби отеля Il Palazzo Experimental в тихом районе Дорсодуро. Он сочетает венецианский шарм с современной миксологией, предлагая авторские коктейли на основе местных ингредиентов, итальянских спиртов и сезонных рецептов в атмосфере с ювелирными тонами и мраморными акцентами. Заведение идеально для ценителей изысканных напитков после прогулок по городу.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Контакты
Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo, 1410, 30123 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 01:00
Четверг18:30 - 01:00
Пятница18:30 - 02:00
Суббота18:30 - 02:00
Воскресенье18:30 - 01:00