Experimental Cocktail Club в Венеции

О месте

Стильный спикизи-бар, спрятанный за скрытой дверью в лобби отеля Il Palazzo Experimental в тихом районе Дорсодуро. Он сочетает венецианский шарм с современной миксологией, предлагая авторские коктейли на основе местных ингредиентов, итальянских спиртов и сезонных рецептов в атмосфере с ювелирными тонами и мраморными акцентами. Заведение идеально для ценителей изысканных напитков после прогулок по городу.