Harry’s Bar в Венеции

О месте

Легендарный бар-ресторан в Венеции, открытый в 1931 году Джузеппе Чиприани и известный как место рождения коктейля Беллини и блюда карпаччо. Он привлекает знаменитостей и ценителей классики уже почти век, сочетая историческую атмосферу с премиальной кухней и напитками.