Harry’s Bar в Венеции
О месте
Легендарный бар-ресторан в Венеции, открытый в 1931 году Джузеппе Чиприани и известный как место рождения коктейля Беллини и блюда карпаччо. Он привлекает знаменитостей и ценителей классики уже почти век, сочетая историческую атмосферу с премиальной кухней и напитками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
Calle Vallaresso, 1323, 30124 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00