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Harry’s Bar в Венеции

Harry’s Bar

О месте

Легендарный бар-ресторан в Венеции, открытый в 1931 году Джузеппе Чиприани и известный как место рождения коктейля Беллини и блюда карпаччо. Он привлекает знаменитостей и ценителей классики уже почти век, сочетая историческую атмосферу с премиальной кухней и напитками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Можно с животными

Контакты

Calle Vallaresso, 1323, 30124 Venezia VE
+390415285777

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
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