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Ombra del Leone в Венеции

Ombra del Leone

О месте

Ресторан с баром в Венеции, расположенный на террасе исторического Palazzo Ca’ Giustinian с панорамным видом на Гранд-канал и церкви Сан-Джорджио Маджоре. Он предлагает оазис спокойствия вдали от толп туристов у Сан-Марко, сочетая венецианскую кухню, коктейли и расслабленную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Sestiere San Marco 1364, 30124 Venezia VE
+390412413519

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 23:00
Контакты
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