Ombra del Leone в Венеции

О месте

Ресторан с баром в Венеции, расположенный на террасе исторического Palazzo Ca’ Giustinian с панорамным видом на Гранд-канал и церкви Сан-Джорджио Маджоре. Он предлагает оазис спокойствия вдали от толп туристов у Сан-Марко, сочетая венецианскую кухню, коктейли и расслабленную атмосферу.