Terrazza Aperol в Венеции

О месте

Современный бар‑ресторан от бренда Aperol, расположенный в историческом венецианском дворце на площади Campo Santo Stefano, недалеко от моста Академии. Здесь особенно любят подавать Aperol Spritz в сочетании с венецианскими закусками на открытой террасе и в уютных залах с оранжевой атмосферой.