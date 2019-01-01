Terrazza Aperol в Венеции
О месте
Современный бар‑ресторан от бренда Aperol, расположенный в историческом венецианском дворце на площади Campo Santo Stefano, недалеко от моста Академии. Здесь особенно любят подавать Aperol Spritz в сочетании с венецианскими закусками на открытой террасе и в уютных залах с оранжевой атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Campo Santo Stefano, 2776, 30124 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 22:00
Суббота11:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 22:00