Il Mercante в Венеции
О месте
Премиальный коктейльный бар в Венеции, идеально подходящий для любителей изысканных напитков в исторической атмосфере. Он расположен в здании кафе 1870-х годов в районе Сан-Поло и предлагает уникальные коктейли с современным подходом к миксологии.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Calle al Ponte de la Guerra, 523, 30124 Venezia VE, Италия
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00