Il Mercante в Венеции

О месте

Премиальный коктейльный бар в Венеции, идеально подходящий для любителей изысканных напитков в исторической атмосфере. Он расположен в здании кафе 1870-х годов в районе Сан-Поло и предлагает уникальные коктейли с современным подходом к миксологии.