Skyline Rooftop Bar в Венеции

О месте

Эксклюзивный руфтоп-бар на 8-м этаже отеля Hilton Molino Stucky Venice на острове Джудекка, предлагающий панорамные виды на Венецию и канал Джудекка. Он идеален для аперитива на закате или вечерних посиделок с живой музыкой и изысканными коктейлями.