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Skyline Rooftop Bar в Венеции

Skyline Rooftop Bar

О месте

Эксклюзивный руфтоп-бар на 8-м этаже отеля Hilton Molino Stucky Venice на острове Джудекка, предлагающий панорамные виды на Венецию и канал Джудекка. Он идеален для аперитива на закате или вечерних посиделок с живой музыкой и изысканными коктейлями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Giudecca, 810, 30133 Venezia VE
+390412723316

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 00:00
Контакты
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