Skyline Rooftop Bar в Венеции
О месте
Эксклюзивный руфтоп-бар на 8-м этаже отеля Hilton Molino Stucky Venice на острове Джудекка, предлагающий панорамные виды на Венецию и канал Джудекка. Он идеален для аперитива на закате или вечерних посиделок с живой музыкой и изысканными коктейлями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Giudecca, 810, 30133 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 00:00