Caffè Florian в Венеции

О месте

Старейшее кафе Италии, расположенное на площади Сан-Марко под аркадами Новых прокураций, приглашает в атмосферу аристократического венецианского салона XVIII века с фресками, бархатными креслами и изысканной лепниной, где подают кофе и горячий шоколад по традиционным рецептам, а летними вечерами гостей сопровождает живой оркестр на площади.