Caffè Florian в Венеции
О месте
Старейшее кафе Италии, расположенное на площади Сан-Марко под аркадами Новых прокураций, приглашает в атмосферу аристократического венецианского салона XVIII века с фресками, бархатными креслами и изысканной лепниной, где подают кофе и горячий шоколад по традиционным рецептам, а летними вечерами гостей сопровождает живой оркестр на площади.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Контакты
P.za San Marco, 57, 30124 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 23:00