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Time Social Bar в Венеции

Time Social Bar

О месте

уютный премиальный коктейльный бар в Венеции с акцентом на сезонные напитки и венецианские чиккетти, популярный среди местных и туристов за расслабленную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Rio Terà Farsetti, 1414, 30121 Venezia VE
+393383636951

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00
Контакты
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