Time Social Bar в Венеции
О месте
уютный премиальный коктейльный бар в Венеции с акцентом на сезонные напитки и венецианские чиккетти, популярный среди местных и туристов за расслабленную атмосферу.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Rio Terà Farsetti, 1414, 30121 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 02:00