Natural History Museum в Венеции

О месте

В Музее естественной истории Венеции, расположенном в живописном районе Санта-Кроче, представлены уникальные палеонтологические и зоологические коллекции, отражающие богатство природы региона: в его величественных залах можно увидеть редкие окаменелости, минералы и чучела животных, обладающие большой научной и исторической ценностью, что делает музей идеальным местом для знакомства с древней жизнью и биоразнообразием Венеции.