Natural History Museum в Венеции
О месте
В Музее естественной истории Венеции, расположенном в живописном районе Санта-Кроче, представлены уникальные палеонтологические и зоологические коллекции, отражающие богатство природы региона: в его величественных залах можно увидеть редкие окаменелости, минералы и чучела животных, обладающие большой научной и исторической ценностью, что делает музей идеальным местом для знакомства с древней жизнью и биоразнообразием Венеции.
Контакты
Salizada del Fontego dei Turchi, 1730, 30135 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 17:00