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The Gallerie dell'Accademia в Венеции

The Gallerie dell'Accademia

О месте

Жемчужина Венеции, где в стенах старинного монастыря собраны шедевры венецианской школы: полотна Тициана, Беллини, Тинторетто и Джорджоне. Залы наполнены теплым светом от канала, а картины оживают яркими красками и глубиной эмоций эпохи Возрождения. Идеальное место для спокойного погружения в искусство.

Контакты

Calle della Carità, 1050, 30123 Venezia VE
+390415222247

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00
Контакты
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