The Gallerie dell'Accademia в Венеции

О месте

Жемчужина Венеции, где в стенах старинного монастыря собраны шедевры венецианской школы: полотна Тициана, Беллини, Тинторетто и Джорджоне. Залы наполнены теплым светом от канала, а картины оживают яркими красками и глубиной эмоций эпохи Возрождения. Идеальное место для спокойного погружения в искусство.