The Gallerie dell'Accademia в Венеции
О месте
Жемчужина Венеции, где в стенах старинного монастыря собраны шедевры венецианской школы: полотна Тициана, Беллини, Тинторетто и Джорджоне. Залы наполнены теплым светом от канала, а картины оживают яркими красками и глубиной эмоций эпохи Возрождения. Идеальное место для спокойного погружения в искусство.
Контакты
Calle della Carità, 1050, 30123 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00