The Museo Correr в Венеции
О месте
Музей Коррер расположен на площади Святого Марка и посвящён истории и искусству Венеции с периода Средневековья до XIX века. В его коллекции стоит увидеть античные скульптуры, зал старинных глобусов и карт, а также работы венецианских живописцев — Карпаччо, Каналетто и Веронезе. Кроме того, музей включает интерьеры наполеоновских апартаментов и экспозицию, рассказывающую о повседневной жизни венецианской аристократии.
Контакты
P.za San Marco, 52, 30124 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 23:00
Суббота10:00 - 23:00
Воскресенье10:00 - 18:00