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The Museo Correr в Венеции

The Museo Correr

О месте

Музей Коррер расположен на площади Святого Марка и посвящён истории и искусству Венеции с периода Средневековья до XIX века. В его коллекции стоит увидеть античные скульптуры, зал старинных глобусов и карт, а также работы венецианских живописцев — Карпаччо, Каналетто и Веронезе. Кроме того, музей включает интерьеры наполеоновских апартаментов и экспозицию, рассказывающую о повседневной жизни венецианской аристократии.

Контакты

P.za San Marco, 52, 30124 Venezia VE
+390412405211

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 23:00
Суббота10:00 - 23:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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