The Museo Correr в Венеции

О месте

Музей Коррер расположен на площади Святого Марка и посвящён истории и искусству Венеции с периода Средневековья до XIX века. В его коллекции стоит увидеть античные скульптуры, зал старинных глобусов и карт, а также работы венецианских живописцев — Карпаччо, Каналетто и Веронезе. Кроме того, музей включает интерьеры наполеоновских апартаментов и экспозицию, рассказывающую о повседневной жизни венецианской аристократии.