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Ca' Pesaro в Венеции

Ca' Pesaro

О месте

Изысканный дворец на Гранд-канале, сочетающий великолепие венецианского барокко с функциями современного музея, хранит одну из самых значительных коллекций итальянского искусства XIX–XX веков, включая работы Густава Климта и Эгона Шиле, и идеально подходит для тех, кто хочет увидеть другую Венецию — смелую, новаторскую и полную художественных экспериментов.

Контакты

C. del Tentor, 2076, 30135 Venezia VE
+39041721127

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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