Ca' Pesaro в Венеции
О месте
Изысканный дворец на Гранд-канале, сочетающий великолепие венецианского барокко с функциями современного музея, хранит одну из самых значительных коллекций итальянского искусства XIX–XX веков, включая работы Густава Климта и Эгона Шиле, и идеально подходит для тех, кто хочет увидеть другую Венецию — смелую, новаторскую и полную художественных экспериментов.
Контакты
C. del Tentor, 2076, 30135 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 18:00