Ca' Pesaro в Венеции

О месте

Изысканный дворец на Гранд-канале, сочетающий великолепие венецианского барокко с функциями современного музея, хранит одну из самых значительных коллекций итальянского искусства XIX–XX веков, включая работы Густава Климта и Эгона Шиле, и идеально подходит для тех, кто хочет увидеть другую Венецию — смелую, новаторскую и полную художественных экспериментов.