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The Museo Storico Navale в Венеции

The Museo Storico Navale

О месте

Место, где оживает морская история города и его знаменитой республики. Здесь можно увидеть модели кораблей, навигационные приборы, оружие и другие экспонаты, связанные с мореплаванием и флотом. Музей особенно интересен тем, кто хочет почувствовать, каким морским центром Венеция была на протяжении веков.

Контакты

Riva S. Biasio, 2148, 30122 Venezia VE
+390415754259

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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