The Museo Storico Navale в Венеции
О месте
Место, где оживает морская история города и его знаменитой республики. Здесь можно увидеть модели кораблей, навигационные приборы, оружие и другие экспонаты, связанные с мореплаванием и флотом. Музей особенно интересен тем, кто хочет почувствовать, каким морским центром Венеция была на протяжении веков.
Контакты
Riva S. Biasio, 2148, 30122 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00