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The Peggy Guggenheim Collection в Венеции

The Peggy Guggenheim Collection

О месте

Знаменитый музей современного искусства в Венеции, расположенный в Palazzo Venier dei Leoni у Гранд-канала. Он хранит личную коллекцию американской меценатки Пегги Гуггенхайм с шедеврами XX века. В музее представлены работы Пикассо, Леже, Северини, Мондриана, Кандинского, Миро, Клее, Эрнста, Магритта, Дали и других художников.

Контакты

Dorsoduro, 701, 30123 Venezia VE
+390412405411

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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