The Peggy Guggenheim Collection в Венеции

О месте

Знаменитый музей современного искусства в Венеции, расположенный в Palazzo Venier dei Leoni у Гранд-канала. Он хранит личную коллекцию американской меценатки Пегги Гуггенхайм с шедеврами XX века. В музее представлены работы Пикассо, Леже, Северини, Мондриана, Кандинского, Миро, Клее, Эрнста, Магритта, Дали и других художников.