The Peggy Guggenheim Collection в Венеции
О месте
Знаменитый музей современного искусства в Венеции, расположенный в Palazzo Venier dei Leoni у Гранд-канала. Он хранит личную коллекцию американской меценатки Пегги Гуггенхайм с шедеврами XX века. В музее представлены работы Пикассо, Леже, Северини, Мондриана, Кандинского, Миро, Клее, Эрнста, Магритта, Дали и других художников.
Контакты
Dorsoduro, 701, 30123 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00