Ca' Rezzonico в Венеции

О месте

Изысканный образец венецианского барокко, где каждый зал дышит атмосферой аристократической роскоши XVIII века. Великолепные фрески Тьеполо, старинные люстры и подлинные интерьеры позволяют в точности представить жизнь венецианской знати в эпоху карнавалов и тайных интриг. Завершает прогулку вид с верхней террасы на канал и живописный сад.