Ca' Rezzonico в Венеции
О месте
Изысканный образец венецианского барокко, где каждый зал дышит атмосферой аристократической роскоши XVIII века. Великолепные фрески Тьеполо, старинные люстры и подлинные интерьеры позволяют в точности представить жизнь венецианской знати в эпоху карнавалов и тайных интриг. Завершает прогулку вид с верхней террасы на канал и живописный сад.
Контакты
Sestiere Dorsoduro, 3136, 30123 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00