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Punta della Dogana в Венеции

Punta della Dogana

О месте

Музей, расположенный на мысе между Гранд-каналом и лагуной в здании бывшей таможни, представляет коллекцию современного искусства Франсуа Пино; его главная особенность — захватывающий вид на остров Сан-Джорджо-Маджоре и то, как произведения взаимодействуют с историческим пространством, превращая классический венецианский пейзаж за огромными окнами в часть самого искусства.

Контакты

Dorsoduro, 2, 30123 Venezia VE
+390412401308

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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