Punta della Dogana в Венеции
О месте
Музей, расположенный на мысе между Гранд-каналом и лагуной в здании бывшей таможни, представляет коллекцию современного искусства Франсуа Пино; его главная особенность — захватывающий вид на остров Сан-Джорджо-Маджоре и то, как произведения взаимодействуют с историческим пространством, превращая классический венецианский пейзаж за огромными окнами в часть самого искусства.
Контакты
Dorsoduro, 2, 30123 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00