Punta della Dogana в Венеции

О месте

Музей, расположенный на мысе между Гранд-каналом и лагуной в здании бывшей таможни, представляет коллекцию современного искусства Франсуа Пино; его главная особенность — захватывающий вид на остров Сан-Джорджо-Маджоре и то, как произведения взаимодействуют с историческим пространством, превращая классический венецианский пейзаж за огромными окнами в часть самого искусства.