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Hostaria Osottoosopra в Венеции

Hostaria Osottoosopra

О месте

Уютный ресторан в Венеции идеально сочетающий аутентичную венецианскую кухню с уютной, романтичной атмосферой в историческом здании у канала.

Особенности

Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Santa Croce, 164, 30135 Venezia VE
+393338027830

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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