Dama Restaurant в Венеции
О месте
Камерный гастрономический ресторан в Венеции с современной итальянской кухней, тонким балансом вкусов и изысканной, спокойной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Fondamenta Savorgnan, 461, 30121 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:00
Вторник12:30 - 22:00
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00
Воскресенье12:30 - 22:00