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Dama Restaurant в Венеции

Dama Restaurant

О месте

Камерный гастрономический ресторан в Венеции с современной итальянской кухней, тонким балансом вкусов и изысканной, спокойной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Fondamenta Savorgnan, 461, 30121 Venezia VE
+390410986297

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:00
Вторник12:30 - 22:00
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00
Воскресенье12:30 - 22:00
Контакты
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