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Alle Corone в Венеции

Alle Corone

О месте

Элегантный ресторан в Венеции, расположенный внутри отеля Ai Reali di Venezia, между Риальто и площадью Сан-Марко. Он известен современной подачей венецианской кухни, акцентом на сезонные продукты и видом на романтический канал.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Hotel Ai Reali, Calle Seconda de la Fava, 5527, 30122 Venezia VE
+390415232222

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:00
Вторник19:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница19:00 - 22:00
Суббота19:00 - 22:00
Воскресенье19:00 - 22:30
Контакты
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